Farsi coccolare a tavola ha sempre il suo perché. In particolare durante le serate autunnali, quando il freddo è alle porte e a scaldarci è un bel piatto caldo ricco di prodotti di stagione. Un esempio è proprio la ricetta che vi presentiamo in questo appuntamento di Alice Club: la zuppa alla zucca porri noci e speck.

Un piatto preparato con i protagonisti dell’autunno: zucca, noci e speck. Il tutto racchiuso in una zuppa dalle spiccate proprietà benefiche. La zucca è un ingrediente piuttosto versatile in cucina. Può essere utilizzata per la preparazione di moltissimi piatti: da antipasti a primi piatti, fino ad arrivare ai dolci e dessert. Inoltre può essere gustata anche come ottimo contorno, da cucinare a proprio piacimento. Che sia cotta al forno, in padella, gratinata o fritta, la zucca è sempre apprezzata a tavola.

Ma uno dei modi migliori per gustare la zucca è sicuramente a mo’ di zuppa, proprio come ve la proponiamo di seguito. Per esaltarne il gusto, lo chef Mattia Poggi ha deciso di arricchirla con il gusto deciso dello speck e la croccantezza delle noci (Mocerino).

Vi abbiamo fatto venire l’acquolina alla bocca? Seguite lo chef nella video ricetta e preparate con noi una speciale zuppa alla zucca porri noci e speck.