Zabaione alla Melagrana e Arance

Tuorli, biscotti, cioccolato e burro sono gli ingredienti principali per dare forma ad un dolce sensazionale: lo zabaione.

A renderlo un dessert indimenticabile sono naturalmente la melagrana e le arance. Due ingredienti che rispecchiano alla perfezione i profumi e i sapori della stagione più fredda. In occasione di un pranzo importante, o semplicemente di una cenetta a due, lo zabaione alle melagrana e arance è il fine pasto ideale per fare un figurone a tavola.

Bastano pochi ma essenziali ingredienti per servire un dessert da veri chef. Realizzare questa ricetta è davvero molto semplice, soprattutto se a darvi una mano c’è il Moulinex Cuisine Companion, un validissimo aiuto in cucina che permette di servire in pochi minuti piatti di ogni tipo, dai primi ai secondi, passando per i contorni, fino ad arrivare ai dolci.

Seguite il nostro chef Mattia Poggi e guardate che risultato.