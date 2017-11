Per scaldare le serate più fredde non c’è niente di meglio di una zuppa calda. Meglio ancora una vellutata. Per questo abbiamo deciso di proporvi una squisita vellutata veloce di ceci, accompagnata da crostini di pane nero.

La cremosità dei ceci frullati si bilancia alla perfezione con la croccantezza dei crostini, dando vita ad un piatto semplice ma raffinato. Da non sottovalutare neanche l’apporto nutrizionale che la vellutata di ceci può offrire. I ceci, infatti, sono una delle migliori fonti proteiche che la natura ci mette a disposizione. Non sono solamente ricchi di proteine, ma anche una fonte importante di vitamina A e vitamine del gruppo B, e di sali minerali come calcio, ferro, potassio e fosforo.

I ceci sono consigliati, inoltre, per garantire la salute delle nostre ossa e per abbassare il livello di colesterolo, poiché contengono un’elevata quantità di fibre e potassio. Insomma, un consumo di ceci, meglio ancora se presentati a mo’ di squisita vellutata, è decisamente consigliato.

Senza perdere altro tempo, mettiamoci subito ai fornelli e prepariamo la nostra vellutata veloce di ceci.

