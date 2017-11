Nel periodo autunnale, come anche nella stagione dei mesi più freddi, una vellutata calda è il piatto perfetto da portare in tavola. Un’idea preziosa e semplice da realizzare, ad esempio, è la vellutata di zucca e cicoria con gamberi allo zenzero, proposta dal nostro chef Mattia Poggi.

L’ingrediente per eccellenza dell’autunno, la zucca, viene abbinato ad una verdura dal gusto deciso come la cicoria. Ideale anche per creare un gioco di colori nel piatto. Inoltre, ad impreziosire la vellutata è sicuramente il gambero, cotto al vapore insieme allo zenzero, che conferisce un tocco orientale a fare la differenza.

Per la preparazione di un piatto così ricco non occorre un impiego di tempo eccessivo se ad aiutarvi c’è Moulinex Cuisine Companion, il robot multifunzione in grado di tritare ed eseguire molteplici tipi di cottura.

Difficile da credere? Guardate il nostro chef all’opera…