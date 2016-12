Uno tra i piatti più amati della cucina di mare è sicuramente il trancio di salmone al sesamo con composta di mandarino. Una ricetta che non richiede particolari difficoltà nella preparazione ma solo gli ingredienti giusti in grado di offrire al piatto quel gusto particolare che lo contraddistingue.

Tutto quello che vi occorre è un trancio di salmone tenero, dei mandarini freschi e, uno degli ingredienti più importanti, il burro non salato Lurpak. Il burro in questa ricetta ha un’importanza fondamentale, poiché contribuisce ad una cottura ottimale del salmone. Grazie al burro, inoltre, è possibile creare una composta di mandarino aromatica. Un’ottima idea per impreziosire il salmone con una glassa tutta da provare.

Non perdete la video ricetta per preparare un delizioso trancio di salmone al sesamo con composta di mandarino.