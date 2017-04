Un primo piatto prelibato, ideale da servire nelle grandi occasioni ma anche per una domenica in famiglia.

Stiamo parlando dei tortelloni alle pere e ricotta. Un piatto da preparare seguendo la tradizione ma anche qualche consiglio e trucchetto suggeritoci dal nostro chef Mattia Poggi.

Punto forte dei tortelloni alle pere e ricotta è sicuramente il ripieno. Il mix di pere e ricotta, con l’accento inconfondibile dato dal pecorino, richiama uno degli abbinamenti più classici e amati della nostra tradizione culinaria.

Oltre ad una farcia prelibata, il segreto per dei perfetti tortelloni è sicuramente anche la pasta sfoglia. Ognuno segue la sua personale ricetta per la preparazione della pasta sfoglia. In questo caso, chef Poggi utilizza la farina 00, semola di grano duro, uova e un tuorlo.

Vediamo subito il nostro chef all’opera…

Per la realizzazione dei tortelloni alle pere e ricotta sono stati utilizzati i prodotti Tognana.