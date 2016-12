Direttamente dalla patria del tortello, entra nella cucina di Alice Club la ricetta dei tortellini con crema di parmigiano. Un piatto che per tradizione nasce nel territorio dell’Emilia Romagna, ma che è divenuto ben presto uno dei baluardi della cucina italiana.

In questo appuntamento con Alice Club, la padrona di casa Francesca Romana Barberini ospita il segretario della sezione modenese del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano, Claudio Guidetti, che ci parla di un prodotto unico in tutto il mondo, il Parmigiano Reggiano.

La ricetta dei tortellini con crema di parmigiano è un’alternativa a quella che per antonomasia viene definita la classica ricetta emiliana dei tortellini, ovvero i tortellini in brodo. I tortellini con crema di parmigiano sono un piatto che richiede pochi minuti per la preparazione ma anche gli ingredienti giusti per una perfetta riuscita della ricetta.

Tortellini, panna, parmigiano Reggiano e noce moscata: sono gli ingredienti che occorrono per dare vita ad un piatto che non ha bisogno di raccomandazioni.

Facciamo entrare anche noi la cucina emiliana nel nostro ricettario, e impariamo a preparare dei fantastici tortellini con crema di parmigiano.