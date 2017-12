I tortelli sono un piatto che di solito associamo alla cucina romagnola. Ma in ogni regione e in ogni famiglia è possibile trovare creative varianti dei tortelli. In questo appuntamento con Casa Alice Insieme vi presentiamo i tortelli di patate al sugo.

Un piatto prelibato da preparare in vista delle esigenze più diverse, da un pranzo in famiglia ad una cena all’insegna della tradizione. Ed è proprio in occasione di una cena informale che i tortelli di patate al sugo sono il primo ideale da offrire agli amici.

E se volete rendere tutto perfetto, in attesa di gustare i tortelli, spizzicate con un Happy Mix (Garbo) di frittini vari come supplì, olive all’ascolana, arancini di riso e crocchette di patate.

Guardiamo come organizzare il tutto…