In questo nuovo appuntamento con Alice Club proponiamo un connubio che vi stupirà: cacao e gorgonzola. In compagnia della padrona di casa Francesca Romana Barberini, lo chef Luca Romeo ci prepara dei deliziosi tonnarelli con cacao gorgonzola e granella di pistacchio.

I tonnarelli, anche detti spaghetti alla chitarra, sono una pasta all’uovo di origine abruzzese, tipica della cucina italiana. Moltissime sono le ricette che vedono protagonisti i tonnarelli. Tra le più conosciute ricordiamo i tonnarelli cacio e pepe, i tonnarelli al limone, allo scoglio o ai funghi porcini.

Ma questa volta Luca Romeo ha voluto stupirci con un piatto sensazionale, in cui i tonnarelli si sposano alla perfezione con gli ingredienti scelti per il piatto. Il nostro chef crea in questa ricetta un gioco di contrasti tra il burro bio Lurpak, il gorgonzola dolce e il cacao amaro.

Il tutto in un equilibrio di profumi e sapori che difficilmente dimenticherete.

Ora non vi resta che guardare la video ricetta e seguire i suoi consigli per un piatto nuovo e ricco di gusto.