Le tagliatelle sono rinomate per essere la pasta all’uovo per eccellenza, che identifica la tradizione culinaria del Centro e del Nord Italia. Un piatto che, spesso, viene abbinato a sughi ricchi come funghi o ragù di carne, per un menu tradizionale che conquista il palato di tutti.

Dalle tagliatelle classiche molti chef hanno creato delle sfiziose varianti. Un esempio sono le tagliatelle verdi, preparate con un impasto a base di uova, farina, spinaci, bietola oppure ortica, verdure che conferiscono questo colore particolare alla pasta all’uovo.

In questo appuntamento impariamo a preparare delle tagliatelle mezzane paglia e fieno con noci e speck. Un piatto che racchiude i sapori dell’autunno, in un’armonia di colori dati dalle tagliatelle mezzane di Andalini. Una tipologia di pasta all’uovo a base di spinaci, che donano alle tagliatelle il loro colore particolare.

Vediamo come preparare un primo piatto da leccarsi i baffi con i consigli giusti. Mettetevi comodi, e gustate con noi questa semplice video ricetta.