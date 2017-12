In attesa del Natale non c’è niente di meglio che divertirsi con dolci e ricette ad hoc. È proprio a tal proposito che vogliamo proporvi un dolce goloso, in perfetta linea con la trazione natalizia. Stiamo parlando della Stella del Trentino, una mini torta al cioccolato da portare in tavola in occasione dei giorni di festa.

A darci ingredienti e dosi di preparazione è lo chef Reinhard Santifaller, maestro artigiano pasticcere e gelatiere, ospite di un nuovo appuntamento con Alice Club. Il segreto della perfetta riuscita della Stella del Trentino sono gli ingredienti, semplici e genuini ma di qualità eccellente. Primo tra tutti è la farina.

Per il dolce che vi presentiamo, chef Santifaller ha scelto di utilizzare la farina macinata a pietra tipo 1 di Molino Quaglia. Una farina forte, ideale per la produzione di lievitati, sia dolci che salati. È indicata, infatti, per la produzione di pane, dolci a media e lunga lievitazione, pizza in pala alla romana e pasta fresca. Peculiarità della farina macinata a pietra tipo 1 è la la ricchezza di fibre, che consente un’elevata capacità di assorbimento dei liquidi.

Preparare la Stella del Trentino è davvero molto semplice. Seguite passo passo la seguente video ricetta…