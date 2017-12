Il pesce è il protagonista di menu eleganti e raffinati. Portata immancabile durante le festività natalizie, come ad esempio la Vigilia di Natale. Ma anche per pranzi e cene della bella stagione, il pesce è sempre un piatto gradito a tavola.

Nella seguente video ricetta vi proponiamo lo sgombro, una qualità di pesce ricca di omega 3 e non solo. Lo sgombro, infatti, contiene un’elevata quantità di proteine digeribili e acidi grassi polinsaturi, alleati della nostra salute. Nelle carni di questo pesce, inoltre, sono presenti i cosiddetti “grassi buoni” che, oltre a fornire un modesto apporto calorico, aiutano l’organismo a combattere il colesterolo e favoriscono la difesa contro malattie cardiovascolari.

Ad Alice Club vi prepariamo lo sgombro in un modo davvero particolare, ovvero con mozzarella, guacamole e kiwi. Un mix di profumi e sapori che si sposano alla perfezione in un piatto da preparare in pochi minuti. Non ci credete? Guardate un po’ come lo chef Cristian Orsini ci prepara lo sgombro e mozzarella con guacamole e kiwi.

La video ricetta è stata realizzata in collaborazione con Lucart Tutto Pannocarta, il pratico aiuto in cucina, dalla pulizia alla realizzazione completa del piatto.