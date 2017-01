Secondi Piatti di Salmone: Ricette Originali

Il salmone come antipasto o come ingrediente principale di primi piatti fantasiosi, è prezioso anche per la preparazione di secondi. I secondi piatti di salmone, oltre ad essere prelibati e ricchi di nutrienti, offrono ampio spazio alla creatività in cucina.

È possibile dare forma a piatti da veri chef grazie ad un alimento come il salmone. Versatile, saporito, gustoso e nutriente, il salmone dà modo ad appassionati di cucina (e non) di portare in tavola piatti dal gusto unico.

Che sia grigliato, cotto al forno o in padella, il salmone è l’ingrediente giusto non solo per creare secondi piatti semplici, ma anche per dare al vostro menu un tocco di originalità. E proprio a tal proposito vi proponiamo delle ricette originali di secondi piatti a base di salmone.

Secondi piatti di salmone: cheesecake con robiola e salmone

Una cheesecake salata, come la cheesecake con robiola e salmone, è sempre la scelta giusta se siete indecisi sulla portata da servire in tavola. Salmone, robiola e pasta sfoglia sono gli ingredienti ideali per un piatto assolutamente da provare.

Leggete la ricetta completa…

Secondi piatti di salmone: cubetti di salmone al sesamo nero

Uno va, uno viene: sono i cubetti di salmone al sesamo nero e avocado. L’antipasto che stavate cercando per aprire le danze di un pranzo o di una cena a base di pesce. Semplicissimi da preparare, i cubetti di salmone al sesamo nero e avocado daranno quel tocco esotico e leggero al vostro appuntamento.

Leggete la ricetta completa…

Secondi piatti di salmone: salmone laccato alla soya, cicoria e zenzero

Ecco un secondo piatto da portare in tavola in pochissimi minuti: salmone laccato alla soya, cicoria e zenzero. Un secondo di pesce completo di contorno, poiché viene servito con cicoria e qualche goccia di limone. Sano, genuino e delicato, il salmone laccato alla soya è un piatto da presentare nelle migliori occasioni.

Leggete la ricetta completa…

Secondi piatti di salmone: rotolo di salmone norvegese farcito

Un secondo di pesce leggero e appetitoso: rotolo di salmone norvegese farcito. Una ricetta da proporre ai vostri ospiti amanti di una cucina semplice ma fantasiosa. In questo caso il rotolo di salmone norvegese è proprio il piatto che fa al caso vostro.

Leggete la ricetta completa…

Secondi piatti di salmone: filetto di salmone ai cereali, pistacchi e cetrioli

Il filetto di salmone ai cereali, pistacchi e cetrioli è una ricetta molto particolare, capace di rendere invitante un secondo di pesce anche a chi è un amante sfegatato dei piatti di carne. Si prepara in qualche minute e il successo a tavola è garantito.

Leggete la ricetta completa…

Secondi piatti di salmone: trancio di salmone al sesamo con composta di mandarino

Sono sufficienti pochi step per realizzare un piatto da veri chef: trancio di salmone al sesamo con composta di mandarino. Il segreto di questa ricetta è naturalmente il salmone, che richiede la massima freschezza per un risultato ottimale.

Leggete la ricetta completa…

Secondi piatti di salmone: torta salata di zucchine e salmone

Una torta salata preparata con un abbinamento classico dal sapore delicato: salmone e zucchine. La torta salata di zucchine e salmone è la soluzione veloce per una cena improvvisata, o un pranzo informale.

Leggete la ricetta completa…