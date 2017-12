Ideale da servire sia come antipasto che come secondo piatto, il salmone marinato è un piatto prelibato e veloce da preparare. Una portata da servire nei modi e nelle occasioni più svariati. È perfetto, infatti, per aprire menu eleganti e raffinati, in particolare a base di pesce. Ma anche in vista di cocktail party o di pranzi estivi, il salmone marinato è quel piatto che garantisce sempre un’ottima soluzione a tavola.

In questo appuntamento con Casa Alice Insieme, la nostra ospite ci prepara il salmone marinato al forno secondo una ricetta facile ma sfiziosa. Ad accompagnare la carne delicata del salmone, abbiamo ingredienti della tradizione contadina come melanzane, broccoletti, peperoni, rughetta e odori vari. Prodotti semplici ma genuini.

Il segreto per un piatto davvero prezioso, infatti, è la qualità degli ingredienti, a partire dall’olio. Nella seguente video ricetta viene utilizzato l’olio extra vergine di oliva DOP Veneto Valpolicella (Fontanara), un prodotto ottenuto da olive coltivate nella famosa Valpolicella, in provincia di Verona.

Portate in tavola anche voi un piatto davvero speciale, e seguiteci nella seguente video ricetta.