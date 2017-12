Risotto Topinambur Funghi e Lamponi

Non c’è piatto più gradito in autunno del risotto. In particolare il risotto con i funghi. Ma per assaporare al meglio i profumi e i sapori autunnali, proviamo ad arricchire il nostro risotto ai funghi con ingredienti dal gusto deciso. Un esempio? I lamponi, un frutto dal colore rosso e dal sapore dolce-acidulo che si abbina molto bene ai funghi.

A dare quel tocco di originalità al piatto è il topinambur. Detto anche “rapa tedesca” o “girasole del Canada”, il topinambur è un tubero dagli alti valori nutrizionali e a basso contenuto calorico. È ideale, ad esempio, per l’alimentazione dei diabetici proprio perché ha un indice glicemico inferiore a quello delle patate.

Ricco di fibre, antiossidanti, sali minerali e vitamine, il topinambur è un ingrediente utilizzato in cucina per varie ricette. È ideale, infatti, per preparare delle ottime creme e salse, perfette per condire primi e secondi piatti.

Vediamo come viene impiegato nella seguente ricetta…

