Il risotto, uno dei primi piatti che caratterizzano la cucina italiana. Le versioni e le ricette del risotto sono moltissime e definiscono alcuni tratti peculiari della cucina di ogni regione. In questo appuntamento con Alice Club vi proponiamo il risotto alla faraona castagne e riduzione di vino.

Un piatto dal gusto ricco e dai profumi decisamente autunnali. La carne faraona conferisce corposità ad un piatto da veri chef. Oltre ad essere un secondo di carne tra i più particolari, la faraona è anche perfetta per preparare un ragù bianco o per accompagnare risotti. Ad esaltare il sapore della faraona sono le castagne, protagoniste d’autunno; ma anche la riduzione di vino, salsa quest’ultima molto usata nei risotti.

Per la preparazione del piatto lo chef ha utilizzato il riso Carnaroli, una qualità di riso perfetta per questa tipologia di ricette. Il motivo? Semplice. il riso Carnaroli è in grado di mantenere l’amido di cottura, permettendo ai chicchi di legarsi tra loro fino a creare un composto cremoso.

Ma guardiamo subito come preparare il risotto alla faraona castagne e riduzione di vino.

La video ricetta è stata realizzata in collaborazione con Lucart Tutto Pannocarta, il pratico aiuto in cucina, dalla pulizia alla realizzazione completa del piatto.