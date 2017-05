Inserite i pomodori farciti nei vasetti di vetro sterilizzati, mettendoli ben stretti, e poi versate l’olio fino a coprire completamente. Chiudete i vasetti, trasferiteli in un luogo fresco e buio, e lasciate riposare per almeno un mese prima di consumare. È un metodo perfetto per conservare i pomodori verdi che a fine stagione non riescono più ad arrivare a maturazione sulla pianta, di qualsiasi qualità essi siano. Perciò, anziché lasciarli rovinare, possono essere colti ancora verdi e conservati sott’olio. Questa ricetta prevede una farcitura, ma è possibile anche eliminare il tonno, tagliare i pomodori a spicchi o rondelle, senza svuotarli, e condirli con il trito di odori a strati.