Insalatina di pollo grigliato: un piatto light per l'estate

Le insalate, come ad esempio l', sono un piatto sempre gradito e leggero. In particolare nei periodi più caldi. Non soltanto perché sono semplici da preparare e ottime da gustare ad ogni pasto. Ma anche perché apportano all'organismo idi cui ha particolarmente bisogno quando la colonnina di mercurio sale. Possiamo arricchirle con gli ingredienti più svariati, secondo il nostro gusto e la nostra fantasia. Lo chef di Alice, Roberto Valbuzzi, ci propone la sua. Un trionfo di gusto, leggerezza e colore che potrete consumare anche come. Alla bontà del pollo grigliato, infatti, lo chef aggiunge la ricchezza delle uova e la freschezza dell'avocado, ricco di vitamine e. La maionese allo yogurt, più leggera di quella classica ma altrettanto golosa, lega ed esalta tutti i sapori.