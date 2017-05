Condividi

Prepara la ricetta dei Tranci di Razza fritta su Salsa di Peperoni

Leggera, dalle carni tenere, digeribile, con poco apporto di grassi e colesterolo, quindi particolarmente indicata anche per chi segue un regime dietetico, laè un pesce povero ma pregiato.Facilmente riconoscibile per la sua forma, priva di lische, è dotata di una struttura cartilaginea che si dissolve durante la cottura, permettendoci di ottenere una pietanza morbida, che ben si sposa con i brodetti della tradizione laziale. Ma sono tante le varianti gustose: in questa ricetta, guidati da Michele Chinappi, chef dell'omonimo ristorante a Formia, vediamo come abbinarla a un'appetitosan un menù sfizioso, dalla semplice preparazione.Consigliamo di gustare questo piatto con un vino a bacca bianca: molto indicato è il Vernaccia di S.Gimignano, che con il suo gusto asciutto, delicatamente profumato e mandorlato, aggiunge infine una nota in più.