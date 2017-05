Condividi

Una ricetta tipica campana tutta da gustare: il polpo alla luciana

è un classico della gastronomia partenopea.La storia di Napoli è legata al suo mare e ai frutti che esso offre, come calamari, crostacei e molluschi.Il nome deriva dal popolare borgo di pescatori. Qui , nel suo porticciolo, gli scugnizzi si divertivano a pescare con le mani "" che venivano poi cotti sui banconi in riva al mare, in grossi recipienti di rame.Il segreto delper gustare appieno questo piatto classico della cucina partenopea sta nella cottura. Infatti, secondo un antico detto napoletano, i polpi si cuociono nella loro stessa acqua ('O purpo se coce dinto all'acqua soja).Il polpo cuocendo, rilascia tutto il suo liquido, che dona un sapore del tutto particolare ai pomodori; il sugo risulta scuro e profumatissimo e lo si può utilizzare anche per condire la pasta. A Napoli con il sugo avanzato condiscono i vermicelli. Un piatto semplice ma vanto della gastronomia partenopea dove il mare incontra la terra con i pomodorini, le olive, capperi e il pane. Va servito caldo e in tegami di coccio.