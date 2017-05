Condividi

Prepara la ricetta: i Nidi di Platessa

Laè un pesce particolarmente tenero e delicato. Poco calorico, con un'alta concentrazione di proteine e vitamine, povero di grassi e di fibre. La sua presenza sulle nostre tavole è molto frequente, vista la sua economicità rispetto, ad esempio, alla sogliola.Cucinarlo al meglio è quindi indispensabile per preservare le sue ottime qualità nutritive. Laè il metodo ideale per realizzare ricette invitanti, gradevoli e fantasiose. Possiamo infatti insaporire la sua carne già prima della cottura, in modo da aromatizzare la pietanza, ottenendo un perfetto equilibrio di sapore e leggerezza, indicato anche per le ricette dietetiche.Massimo Malantrucco, chef della scuola di cucina Ciuf Ciuf, ci aiuta a preparare questi deliziosi, con l'impiego di saporite verdure e con il tocco energetico e sferzante dello zenzero , spezia tra le più versatili; dalle forti proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e digestive.