Vizia i tuoi ospiti con i tortini di patate alle erbe con pancetta e stracciatella

Lesono un alimento perfetto per realizzare antipasti, secondi e contorni. Il rischio, però, è quello di fare sempre gli stessi piatti senza metterci quel pizzico di fantasia che potrebbe trasformare il pranzo in un'esperienza tutta da ricordare.Per viziare i propri ospiti con un antipasto gourmet si può pensare di realizzare deiLe patate bollite vanno a dare forma e morbidezza al tortino. Il loro gusto delicato non si impone sugli altri ingredienti, rendendo la ricetta ideale anche se a tavola ci sono bambini piccoli.Il gusto deciso dei piccoli pezzi dirende la ricetta saporita e dà un pizzico di retrogusto speziato.Il tocco di classe è aromatizzare le patate con lee riempire i tortini di stracciatella realizzata conTutti gli invitati si leccheranno i baffi.