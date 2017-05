Condividi

Lombo di coniglio in porchetta, una ricetta di gusto e armonia

Decisamente prelibato, ilè un alimento dalle carni tenere, bianche o rosate, ricche di proteine e povere di colesterolo.Digeribile senza farci rinunciare al suo sapore selvatico, contiene poche calorie. La sua polpa è ideale per la preparazione di arrosti e delicati bocconcini, oppure in fresche insalate.È facilmente reperibile nelle macellerie e nei supermercati, dove viene venduto già a pezzi.In questa ricetta, con gli utili consigli dello chef Massimo Piccheri, utilizzeremo il, taglio di carne ricavato dal quarto posteriore dell'animale, che comprende anche una piccola parte di osso e una porzione di filetto. Questa preparazione andrà poi unita alla, alimento della tradizione laziale, ottenuta dal maiale intero, disossato, eviscerato ed insaporito con spezie. Abbinato ad un buon vino rosso, porteremo in tavola un piatto non convenzionale.