Coniglio su Crema di Asparagi in Fricassea

Un secondo dal gusto delicato: coniglio su crema di asparagi

La carne diè tra le migliori carni bianche che abbiamo a disposizione. Magra e con un'alta percentuale di proteine, è molto conosciuta e apprezzata nella nostra cucina. Consigliata spesso nelle diete a basso apporto calorico è adatta anche allaIl coniglio viene spesso cucinato in fricassea, in pratica la sua tenera carne viene stufata con aromi e spezie in un tegame. In questa ricetta viene adagiato su una deliziosaUna ricetta quindi tipicamente primaverile, quando glisono al massimo del gusto e proprietà nutritive. L'asparago, della stessa famiglia del carciofo, ne condivide anche le proprietà salutistiche: depurante, drenante e antiossidante e, curiosità, nel medioevo veniva considerato dotato di, tant'è che ne veniva fatto divieto alle donne.