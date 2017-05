Condividi

Nuovi sapori per il Brasato di Manzo

Il brasato è una carnenel vino e nel brodo.Nel passato, quando la carne veniva cotta sulle brace, i tempi di preparazione andavano dalle due alle sette ore. Il nome brasato viene dalla parola "brasa", che nel dialetto del settentrione vuol dire bruciare.Il, infatti, è un piatto tipico del Nord Italia.Sopratutto delle regioni Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta. Viene consumato solitamente nei mesi invernali con contorno polenta.Le carni adatte per il brasato sono quelle di manzo, con consistente parti sia di grasso che di magro, e di maiale.Si può dare maggior sapore al piatto con l'aggiunta di vari ingredienti. In questa versione sarà accompagnato dalleIl brasato è riconoscibile al palato per la sua morbidezza e in questa versione sarà arricchito da dei sapori che daranno un nuovo gusto al famoso piatto.