Innovazione e tradizione con i Bocconcini di Agnello alle Erbe e Pomodorini secchi

Si sa che durante le festività pasquali, al netto delle polemiche, i bocconcini di agnello (e la carne d’agnello in generale) rappresentano ancora una forte tradizione per molte famiglie italiane. Ma chi ha detto che ciò non possa sposarsi anche con una buona dose di originalità e fantasia?

Massimo Piccheri è pronto a dimostrarcelo con la sua ricetta dei Bocconcini di Agnello alle Erbe e Pomodorini secchi, un modo fresco e disimpegnato per approcciare una materia prima spesso riguardata con un certo timore reverenziale. In realtà l’agnello può prestare il fianco anche a preparazioni tra le più semplici e immediate.

In questo caso, infatti, la carne d’agnello sarà ridotta a bocconcini di un paio di centimetri ciascuno. Bocconcini che andranno a comporre, alternati ai pomodorini secchi, dei deliziosi spiedini. In seguito cotti in padella con aglio e un filo d’olio.