Condividi

Tutti i segreti per una perfetta bistecca alla fiorentina

La fiorentina è il piatto tipico die consiste in un taglio alto, compreso di osso, di carne diche deve essere rigorosamente cotto al sangue sullao sullaSi dice che la bistecca di fiorentina si cucina sin dai tempi dei Medici, quando durante la festa di San Lorenzo, ricorrente ogni 10 agosto, per tutta la città era usanza cucinare quantità di carne di vitello, in grandi falò.Oppure secondo un’altra versione furono gli inglesi a far conoscere la cottura delle bistecche durante i loro soggiorni a Firenze, i fiorentini poi usarono quanto appreso per carni da loro allevate.L’originalità della fiorentina è resa grazie alla, bisogna operare sulla carne senza condimento e deve essere girata una volta sola sulla brace e infine va cotta sulla parte dell’osso per massimo sette minuti.