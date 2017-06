Abbacchio alla Scottadito con Puntarelle alla Romana

Ungete le costolette con un’emulsione fatta con olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Una volta massaggiate bene, fatele cuocere su una piastra rovente, in discesa, in modo che la parte di grasso in eccesso scoli via. Giratele solo una volta, facendole cuocere per circa 4 minuti per lato, e servitele roventi, tanto da scottare le dita quando si prenderanno per mangiarle. Accompagnate con l’insalata di puntarelle alla romana.