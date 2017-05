Condividi

La ricetta dei rocoti ripieni da gustare in una calda serata estiva

Rocoto

Una verdura da scoprire con questa ricetta deiIlè un peperoncino di importazione andina, circa delle dimensioni di una mela annurca, dal colore rosso intenso e dal gusto solo leggermente piccante, che ben si presta a delle preparazioni come quella che lo chefci propone in questa ricetta deiUna ricetta che sarà sicuramente gradita anche a chi non ama i gusti forti perché la leggera piccantezza delviene attenuata dalla dolcezza del ripieno diUna verdura particolare forse non ancora tanto conosciuta e utilizzata sulle nostre tavole, ma che vale la pena di provare e sperimentare nella vostra cucina. La leggerezza della ricetta la rende ideale sia per un pranzo che per una cena. Servita fredda potrà essere piacevolmente gustata sopratutto nelle calde giornate o serate estive.Il Rocoto è una qualità di peperoncino originario del Perù; si distingue per la sua amabile piccantezza (si attesta a 100.000 Scoville) e il gusto molto aromatico e particolare. In questa ricetta il ripieno è con ingredienti dal sapore più dolce, proprio per attutire e rendere gradevole al palato la sua piccantezza. Ricetta con pochi ingredienti, senza aromi, ma dal gusto incantevole.La Scala di Scoville (o più brevemente Scala Scoville) è una scala di misura della piccantezza di un peperoncino. Questi frutti del genere Capsicum contengono alcune sostanze, dette capsaicinoidi, di cui la più abbondanteè la capsaicina, un composto chimico che stimola i recettori del caldo VR1 (recettori per i vanilloidi 1), situati anche sulla lingua.La Scala Scoville ha un valore di 16.000.000 per la capsaicina pura; il peperoncino più piccante al mondo, il Carolina Reaper, si attesta a 2.200.000 SHU (Scoville HeatUnits)."