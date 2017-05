Condividi

Carpaccio di zucchine e bufala: un piatto con i sapori della cucina mediterranea

Ilè un piatto che ha un forte richiamo ai sapori tradizionali della cucina italiana, questo grazie agli ingredienti usati per la preparazione. Le, tipico ortaggio estivo, richiama i sapori di questa stagione.Ladona freschezza al piatto oltre che una piacevole consistenza. Lesott'olio poi aggiungono un sapore forte e molto caratteristico, tipico della. Il prezzemolo, la menta e il limone poi garantiscono alla ricetta ulteriori sfumature di gusto. Ilaggiunto come condimento arricchisce ulteriormente la ricetta con una piacevole nota di freschezza e rende il sapore del piatto ricco di dettagli.La preparazione delè molto semplice e veloce. Non resta che provare questa gustosa ricetta.