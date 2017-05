Condividi

Una pizza leggera ma gustosa

Pizza Bianca con Zucchine Grigliate e pinoli

Laè un particolare tipo di pizza molto leggera e dunque adatta a chi segue diete particolari, come quella vegetariana, o per chi semplicemente vuole unma nutriente.Gli ingredienti presenti in questa ricetta sono semplici ma in grado di dare al gusto delle sfumature particolari e molto originali. La presenza dellefanno di questa pizza un piatto particolarmente adatto alla stagione primaverile ed estiva. I dettagli di sapore invece sono dati daie dalla, un abbinamento sorprendente che è in grado di dare freschezza e originalità a questo particolare piatto, riuscendo inoltre a sostituire in maniera perfetta il pomodoro.Laè semplice da preparare. Non vi resta che mettervi alla prova e sorprendere i vostri ospiti con questa deliziosa ricetta, leggera ma allo stesso tempo ricca di gusto e fantasia.