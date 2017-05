Condividi

Una ricetta originale: i peperoni gratinati con tofu e insalatina all'aloe vera

sono un piatto originale e sfizioso, tipicamente estivo.Il gusto forte e intenso delè accompagnato da dei condimenti molto particolari che contribuiscono ad allargare notevolmente le sfumature di gusto che questa ricetta è in grado di dare. Ilcrea una piacevole consistenza e il suo gusto particolare contribuisce al sapore finale.La, ile ilaggiungono una nota di freschezza al piatto, mentre le spezie come ile laservono a dare corposità al sapore e aggiungono una piacevole nota piccante che ben si abbina al gusto del peperone. Il condimento con l'aloe vera poi rende il piatto decisamente originale.si adattano bene a qualsiasi tipo di di alimentazione, come quella vegana ad esempio. Scopri come preparare questa gustosa ricetta.