Condividi

La Pizza Sorrento, è una pizza con ingredienti prelibati che saprà accontentare il gusto dei più raffinati gourmet.

Pizza Sorrento ingredienti di alta cucina per i palati più esigenti

Lo chef Antonino Esposito, in questa straordinaria ricetta abbina all’immancabile mozzarella fiordilatte, i gherigli di noce di Sorrento. La più pregiata tra le varietà di noci campane e il provolone del monaco. Un formaggio DOP a pasta dura e filata dal gusto dolce con leggere note piccanti, prodotto di particolare pregio per la sua limitata produzione.

Il risultato è questa Pizza Sorrento. Dai cornicioni gonfi e soffici come solo i pizzaioli napoletani sanno fare, dal sapore tanto amato della mozzarella fiordilatte, con la croccantezza dei gherigli di noce di Sorrento e per chiudere le scaglie leggermente piccanti del provolone del monaco. Un esplosione di gusto che sconvolgerà qualsiasi palato.