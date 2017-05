Condividi

Impasto base per pizza fritta, assolutamente da imparare

La pizza fritta è una squisita ricetta tipica Napoletana. Importantissimo per la riuscita di questa delizia è l'con cui viene preparata.L'è fatto da ingredienti semplici,, sapientemente lavorati dai maestri pizzaioli napoletani fino ad ottenere un impasto sodo e omogeneo che necessita poi dei giusti tempi di lievitazione.Sicuramente non si tratta di una preparazione semplice, ma se volete assaggiare la vera, vi consigliamo di provarla. Come in tutte le cose l'esperienza aiuta, e voi potrete godere dei consigli del nostro chefe cimentarvi nell'arte della pizza napoletana, preparando questoper provare a gustare comodamente a casa vostra il vero sapore della pizza fritta napoletana.