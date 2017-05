Condividi

Le lasagnette di fillo ai fagiolini e patate sono uno straordinario e unico primo piatto vegetariano.

Il nostro Roberto Valbuzzi ha ideato una ricetta ispirata alla commistione di sapore e leggerezza. È un'idea semplice, fresca, sana e gustosa, ottima da preparare in, quando le verdure sono di stagione. Le lasagnette di fillo sono una pasta sfoglia sottile estremamente gustosa e croccante originaria della Grecia. Sono usate in questa deliziosa ricetta per sostituire in modo fantasioso le classiche lasagne all'uovo. Il piatto si compone di strati, ognuno condito con il pesto arricchito di fagiolini e patate lessi e una gustosissima besciamella insaporita da una noce di crescenza, provola e parmigiano. Il tutto è decorato con l'aggiunta finale di qualche fagiolino.È una pietanza ideale per gli amanti della cucina fresca, leggera e gustosa. I vostri ospiti gusteranno una pietanza saporita, sana, semplice. Nessuno potrà resistere alla sua bontà e alla semplicità di questo piatto!Scopriamo meglio i segreti delle