Come preparare gli spaghetti di carote e barbabietole con erbe aromatiche e feta marinata

Glisono un'ottima alternativa al tradizionale piatto di pasta. I classici spaghetti di grano duro vengono infatti sostiuiti da, sbollentati e conditi con un. Si tratta quindi di un primo piatto, che stupirà sia la vista che il palato dei vostri ospiti, siano essi vegetariani o meno.È inoltre particolarmente indicato per chi vuole, senza però rinunciare al gusto.Questi spaghetti freschi, leggeri e ricchi di profumi e colori sono perfetti per dare un tocco di gusto e allegria in più alle vostre cene fra amici!