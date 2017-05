Casarecce con Pesto di Peperoni Capperi Prezzemolo e Pinoli

Condividi

Un profumato pesto di peperoni, avvolgerà le nostre “casarecce”. La pasta chiamata “Casareccia“, deve al suo nome proprio alle sue origini di pasta fatta in casa. È un tipo di pasta dalla forma leggermente allungata e arrotondata su se stessa simile ai fusilli. Oggi possiamo trovarla in commercio sia come pasta secca confezionata sia come pasta fresca.

Casarecce con pesto di peperoni

Le casarecce sono ideali per raccogliere il sugo, specialmente il pesto. In questa ricetta ve le proponiamo con un condimento ideale: un pesto di peperoni. Per preparare questo delizioso condimento, serviranno pochi ingredienti: pinoli già pelati, mezzo peperone, dei capperi dissalati, prezzemolo e olio per creare un primo piatto semplice, colorato e dal sapore deciso ma allo stesso tempo delicato.

Questa ricetta strizza l’occhio anche alla salute, infatti gli ingredienti usati sono tutti ricchi di nutrienti preziosi.