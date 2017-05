Condividi

Come preparare un piatto di stagione: la parmigiana di melanzane con fagiolini

Un piatto tipicamente estivo, ricco e nutriente. Gli ingredienti per la sua realizzazione si possano trovare tutto l'anno, ma è consigliabile prepararla nel periodo primaverile ed estivo quando gli ingredienti necessari alla preparazione. Come le, ie le, sono di stagione, dunque freschi e di qualità migliore.È un piatto ricco e corposo, che soddisfa appieno il palato e che può anche essere servito come un unico pasto completo. La ricetta dellaè composto solo da verdure e formaggi, dunque si adatta perfettamente ad un regime di dieta vegetariano.La sua preparazione nel complesso non risulta difficile, nonostante ci siano diversi passaggi da svolgere per preparare singolarmente i diversi ingredienti che compongono la ricetta. Il risultato sarà comunque molto gratificante per voi e soddisfacente per i vostri ospiti.