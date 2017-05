Spaghettone con Pezzogna, Pinoli tostati e Olio di Capperi.

Versate i pinoli in un tegame antiaderente e aggiungete un filo di olio, quindi fateli tostare per circa 1-2 minuti fino all’iniziale doratura. Levate e tenete da parte.

In un frullatore versate 80 g di olio, aggiungete i capperi dissalati e frullate per circa 1 minuto fino a ottenere una salsa omogenea.