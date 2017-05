Condividi

Spaghetti con Pesto di Pistacchi Bottarga e Limone, un piatto da gustare

Glisono per eccellenza lapreferita dagli italiani e sicuramente la più conosciuta nel mondo.In questa ricetta deglicondi, li gustiamo in una veste particolare, con la commistione di due ingredienti apparentemente molto lontani tra loro ma che si sposano squisitamente. Parliamo delfrutto secco dalle benefiche proprietà anti-colesterolo, dal sapore dolciastro e dal brillante colore verde che richiama quello deltradizionale e la, uova di pesce salate ed essiccate dal caratteristico profumo di mare.Una ricetta da scoprire e provare, un primo piatto ideale per cominciare un ottimo pranzo a base di pesce, questicondisapranno catturare l'attenzione dei vostri ospiti.