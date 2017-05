Condividi

Fregola sarda cos'è e come si prepara

La fregola sarda, in dialetto "sa fregula" è undellala cui origine si perde nella notte dei tempi e la cui preparazione è ancor oggi un rito i cui segreti sono preziosamente custoditi dalle donne di famiglia.Si prepara con la, che viene posta in un piatto di terracotta, largo e fondo, e poipazientemente e lavorata con acqua tiepida salata. L'arte della sua preparazione sta nell'abilità delle mani che con un movimento circolare sfregano sapientemente la semola inumidita, fino ad ottenere tanti piccoli granelli. La fregola viene poi lasciata asciugare su un telo di cotone e infineal forno per 15 minuti, assumendo così il caratteristico colore dorato e il suo particolare sapore.Lapuò essere servita come una zuppa o fatta asciugare fino ad avere la consistenza di un risotto.