Come preparare la calamarata con cannellini, fiori di zucca, cozze e pecorino

La pasta con il pesce è sempre una valida alternativa quando si realizza un pranzo in compagnia, ma che variante scegliere? Chi è stanco dei soliti spaghetti allo scoglio può optare per una. Il delicato sapore dei fiori di zucca, così intriso di profumi primaverili, si sposa perfettamente con dei molluschi come le cozze, pesce dal sapore deciso di scoglio.Il formaggio pecorino, estremamente salato, è ciò che dà il tocco di classe per guarnire un piatto ed esaltare il sapore degli. Il trucco per un primo indimenticabile? Mescolare il tutto con una purea di fagioli cannellini, legumi pastosi che permettono al condimento di amalgamarsi alla calamarata creando unadeliziosa.Primo ideale da consumare con un buon bicchiere dio con uno spumante di tipo brut.