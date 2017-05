Lasagnetta con Ricotta e Provola Affumicata

Condividi

Un primo piatto della tradizione rivisitato: lasagnetta con ricotta e provola

Quando si dice un primo piatto ad opera d'arte:. Un primo piatto semplice da preparare ma dall'aspetto invitante. Conosciamo tutti un grande classico come le lasagne. Lasagne alla bolognese, lasagne con ragù bianco, ragù rosso di carni miste, oppure le lasagne verdi con prosciutto e funghi . Insomma di lasagne ne abbiamo davvero in diverse varianti. Di certo è che le lasagne sono un piatto che necessita di pazienza e cura nella preparazione. Non va sottovalutato neanche l'aspetto creativo. Eh sì perché le sfoglie di pasta all'uovo offrono moltissime opportunità per servire un pranzo degno di nota. In attesa che ci venga qualche deliziosa idea per le lasagne, gustiamoci le lasagnette con ricotta di chef Poggi.