Parmigiana di melanzane e taccole: un primo piatto vegetariano a base di verdure

È una variante originale deldella parmigiana di melanzane, un piatto tipico della tradizione siciliana . La ricetta della nostra Silvia Censi ha un tono completamente originale e innovativo. Solitamente, questa pietanza si prepara con melanzane e un condimento a base di uova, salsa al pomodoro, mozzarella e parmigiano. In questa ricetta, invece, la salsa al pomodoro viene preparata con le taccole. Questa pietanza ha elementi di freschezza e leggerezza, grazie alle taccole e, allo stesso tempo, non rinuncia ad un sapore ricco e gustoso con il condimento a base di scamorza affumicata e pecorino grattugiato. I vostri ospiti avranno modo di gustare un piatto sostanzioso, sano, ricco e saranno sicuramente colpiti in modo piacevole da questo gustoso e originale primo piatto. Scopriamo meglio i segreti di questa deliziosa ricetta!