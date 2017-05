Condividi

Orecchiette con Pesto di Zucchine Pistacchi Menta e Limone: un primo piatto per stupire, fresco e originale

Undi pasta facile e strepitoso le. Se cercate una ricetta speciale, da preparare in pochi minuti e che renda la pasta una pietanza nutriente, leggera e gustosissima, preparate questo facile pesto.Il gusto delicato delle, accostato al caldo e mediterraneo sapore dei, diventa unico e indimenticabile grazie al profumo dellae della. L'immancabile pecorino completa quest'armonia di sapori che si adatta meravigliosamente allepugliesi, ma anche ad una veloce spaghettata.Un'idea unica: se siete sempre di fretta potrete preparare ilin anticipo e conservarlo in frigo, ben coperto d'olio in barattolini di vetro ben sigillati. Avrete sempre pronto un condimento speciale da usare magari per stupire degli ospiti inaspettati.