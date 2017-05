Condividi

Come preparare il cuscus alla trapanese a base di pesce fritto e semola di grano

Ilè un primo piatto della cucina siciliana . Piatto tipico anche della tradizione magrebina e diffuso in tutto il Nord-Africa.È una ricetta dalla storia antica. Nata dall'influenza del popolo arabo in, e che porta con se tutto il gusto e il profumo del mare. Questo meraviglioso cuscus richiede una lunga preparazione, ma è una vera e propria delizia che sorprenderà al primo assaggio anche i palati più raffinati.In passato era considerato un piatto povero e mangiato come pasto principale dalle famiglie dei pescatori. Oggi rappresenta una vera e propria ricchezza, oltre che un vanto per la tradizione culinaria siciliana.Il cuscus fatto in casa con la semola viene bagnato nelmisto e successivamente condito con abbondante, passata di pomodoro e un saporito pesto a base di. Ilè un misto di colori e sapori tipici della Sicilia che vi conquisterà al primo assaggio.