Mondate gli asparagi e lessateli in acqua salata e aromatizzata con un goccio di vino per 8-10 minuti; scolateli e tagliateli a tocchetti.

In una padella fate fondere una noce di burro con un filo di olio; aggiungete gli asparagi, salate e lasciate insaporire per 10 minuti. Lessate i canederli in acqua leggermente salata per circa 8 minuti, quindi scolateli e versateli nella padella con la salsa. Mantecate per qualche minuto, impiattate e servite.