I sapori e i colori mediterranei nelle penne integrali rigate con polpo

Le, patate e olive taggiasche sono una base diLa nostra Raffaella Caucci ha creato una ricetta ottima per l', fresca e delicatamente saporita. È un'idea per una pietanza sana, gustosa, leggera e molto semplice da preparare. Le penne integrali, ovvero la pasta scelta in questo piatto, sono ricche di fibre e facilmente digeribili.Il condimento è un sapiente abbinamento ricco di note mediterranee a base di polpo, patate e gustose olive taggiasche. Il polpo ha, infatti, un gusto delicato che viene messo in risalto dal gusto dolce e cremoso delle patate e dal sapore deciso delle olive taggiasche.È un piatto semplice, ricco di sapori e perfetto per i palati amanti di gusti delicatamente intensi. I vostri ospiti gusteranno una pietanza ricca, fresca ed estiva.Scopriamo meglio tutti i segreti di questa deliziosa ricetta!