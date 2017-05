Condividi

Un primo piatto semplice e veloce da preparare

sono un primo molto semplice nella sua preparazione oltre che abbastanza veloce. Questo lo rende un piatto ideale e raffinato da consumare in compagnia. Idanno un gusto fresco e leggero che ben si sposa con quello più intenso e deciso dei. I pomodori fanno da contorno allache rende il piatto corposo. Ad aggiungere dettagli al sapore complessivo ci sono poi il timo e il pepe. Quest'ultimo va messo in quantità variabili, a seconda dei propri gusti. È un piatto ideale da mangiare in estate, in compagnia degli amici. Scopri tutti glinecessari per cucinare glie sorprendi i tuoi ospiti con un piatto semplice e raffinato che non deluderà nessuno.