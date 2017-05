Pizza Integrale al sapore di Tiella Barese

Preparate l’impasto seguendo la preparazione della pizza bianca con zucchine grigliate.

Lavate, spuntate e tagliate a fette la melanzana, quindi salatele, raccoglietele in un colapasta e tenete da parte. Tagliate a cubetti il fiordilatte e strizzatelo delicatamente con le mani; versate la passata in una ciotola e conditela con un pizzico di sale, un filo di olio e lo spicchio di aglio. Friggete le melanzane in olio di semi ben caldo, quindi scolatele e fatele asciugare su carta assorbente da cucina.